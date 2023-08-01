В Новосибирске экс-полицейских отправили в СИЗО по делу об убийстве школьницы

В Новосибирске суд арестовал двух бывших и одного действующего полицейского по делу об убийстве школьницы 13 лет назад.

Во вторник, 1 августа, Центральный суд Новосибирска арестовал троих обвиняемых по делу о безвестном исчезновении 15-летней школьницы в Усть-Такском районе 13 лет назад. В 2010 году Наталья Матюхина возвращалась от подруги, но до дома девочка не дошла. Многолетние поиски ребенка не увенчались успехом.

Спустя время выяснилось, что к исчезновению школьницы могут быть причастны сотрудники полиции. Двое из них уже уволились из органов, третий продолжал работать.

По одной из версий, стражи порядка могли сбить ребенка, после чего спрятать тела в неустановленном месте.

"Также мужчинам предъявлено обвинение в зависимости от роли каждого, в совершении преступлений, предусмотренных ст. 264 (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного-движения), ст. 126 УК РФ (похищение человека), ст. 105 УК РФ (убийство)", — об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Максиму Кудрявцеву предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 264 (нарушение лицом управляющим транспортным средством правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека), по п.п. «а, д» ч. 2 ст. 126 (похищение человека) и по п.п. «ж, к» ч. 2 ст. 105 (убийство); Евгению Бартоломею – по п.п. «а, д» ч. 2 ст. 126 и по п.п. «ж, к» ч. 2 ст. 105; Алексндру Кунцу – по п.п. «ж, к» ч. 2 ст. 105.

По данным Управления судебного департамента, Максим Кудрявцев, Евгений Бартоломей и Александр Кунц заключены под стражу до 18 сентября 2023 года.