В Новосибирске ежедневно совершается до 30 киберпреступлений

В Новосибирской области в 2023 году раскрыто 700 преступлений, совершенных с использованием сети интернет.

В Новосибирской области раскрываемость киберпреступлений составляет 30%. В 2023 году полицйеские раскрыли 700 интернет-преступлений. Об этом на брифинге 1 августа сообщила заместитель начальника отдела ГСУ ГУ МВД России по региону Елена Ганжа.

"В 2023 году сотрудники полиции передали в суды 396 уголовных дел. Из них 30 преступлений были совершены в составе ОПГ", — уточнила она.

По словам Елены Ганжи, ежедневно фиксируется до 30 киберпреступлений.

Чаще всего мошенники при общении с жертвами представляются сотрудниками банков. Либо создают фишинговые сайты интернет-магазинов с объявлениями о несуществующих товарах.

По данным полицейских, самый крупный ущерб от действий интернет-мошенников составил 12 миллионов рублей.

Как ранее писал Сиб.фм, студентка Российской академии народного хозяйства и государственной службы в Новосибирске рассказала, как стала жертвой телефонных мошенников: весь день она под контролем аферистов брала кредиты, пока сумма не достигла почти 800 тысяч рублей. Девушке пришлось познакомиться с такой процедурой, как «бодиверификация», аферисты также пытались шантажировать Ольгу её «голым» видео.