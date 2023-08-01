В Новосибирске ежедневно совершается до 30 киберпреступлений

В Новосибирской области в 2023 году раскрыто 700 преступлений, совершенных с использованием сети интернет.
В Новосибирской области раскрываемость киберпреступлений составляет 30%. В 2023 году полицйеские раскрыли 700 интернет-преступлений. Об этом на брифинге 1 августа сообщила заместитель начальника отдела ГСУ ГУ МВД России по региону Елена Ганжа.
"В 2023 году сотрудники полиции передали в суды 396 уголовных дел. Из них 30 преступлений были совершены в составе ОПГ", — уточнила она.
По словам Елены Ганжи, ежедневно фиксируется до 30 киберпреступлений.
Чаще всего мошенники при общении с жертвами представляются сотрудниками банков. Либо создают фишинговые сайты интернет-магазинов с объявлениями о несуществующих товарах.
По данным полицейских, самый крупный ущерб от действий интернет-мошенников составил 12 миллионов рублей.
Как ранее писал Сиб.фм, студентка Российской академии народного хозяйства и государственной службы в Новосибирске рассказала, как стала жертвой телефонных мошенников: весь день она под контролем аферистов брала кредиты, пока сумма не достигла почти 800 тысяч рублей. Девушке пришлось познакомиться с такой процедурой, как «бодиверификация», аферисты также пытались шантажировать Ольгу её «голым» видео.