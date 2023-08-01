В Новосибирске продолжат развивать Хилокский микрорайон в 2024 году

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть и прокурор региона Александр Бучман посетили Хилокский микрорайон с целью проконтролировать исполнение «дорожной карты» развития территории микрорайона.

Ещё один этап работ в рамках «дорожной карты» развития микрорайона был выполнен летом 2023 года. В него вошло благоустройство внутриквартальных территорий многоквартирных домов № 3, 3/1, 3/2, 5, 7 на ул. Хилокской. Там заасфальтировали проезды, пешеходные переходы к остановке и тротуар к школе № 66. Кроме того, в порядок привели пустырь с брошенными погребами. Работы согласовали с жителями района, управляющей компанией и администрацией.

Также в микрорайоне провели усиление безопасности. Сейчас сотрудники полиции ежедневно патрулируют жилой массив и следят за деятельностью ярмарок. Стало упорядочено дорожное движение:установлены дополнительные дорожные знаки, камеры фото- и видеофиксации. Незаконно занятые земельные участки теперь освобождены. Ко всему прочему, проводится работа по установлению санитарно-защитных зон полигона ТКО «Левобережный» и Клещихинского кладбища.

Шесть многоквартирных домов на ул. Малыгина признаны аварийными. В школе № 66 завершается ремонт.

Работы по благоустройству Хилокского микрорайона планируют продолжить в 2024 году. Согласно перечню мероприятий «дорожной карты», в следующем году предстоит отремонтировать проезжую часть ул. Малыгина от ул. Хилокской до Клещихинского кладбища, а также переулок Аргунский до комбината «Восход». Планируется усилить работу по пресечению незаконной торговли, контролю соблюдения правил дорожного движения, ликвидации несанкционированных свалок.