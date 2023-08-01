В Новосибирске прокуратура проверит массовое захоронение возле Гусинобродского кладбища

В Новосибирске обнаружили 67 свежих захоронений в районе МЖК «Восточный».

В Новосибирске прокуратура Октябрьского района проверит информацию о массовом захоронении в районе МЖК «Восточный». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"По результатам проверки будет дана оценка законности осуществления захоронений, наличия разрешительных документов. При наличии оснований будут приняты меры реагирования", — говорится в сообщении.

В администрации Гусинобродского кладбища корреспонденту Сиб.фм сообщили, что не комментируют информацию и порекомендовали обраться в пресс-центр мэрии.

Напомним, в Новосибирске на пляже у Обского моря нашли тело пропавшей 49-летней женщины.