В Новосибирске проведут реконструкцию Центральной клинической больницы СО РАН

В начале лета в больнице в Академгородке случился пожар, в ближайшие два года ее планируют отремонтировать.

В Новосибирске планируют провести реновацию Центральной клинической больницы СО РАН в Академгородке, пострадавшей от пожара в начале июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации Новосибирской области.

По словам главы области Андрея Травникова, больницу нужно отремонтировать за два года. Он отметил, что это будет «практически реконструкция».

В июне этого года в центральном корпусе больницы случился пожар. Работы по восстановлению после ЧП идут параллельно с работой врачей. Часть отделений пришлось временно перевести в другие корпуса. Сейчас крыша здания восстановлена на 60%, полностью будет готова к 1 сентябрю.

На данный момент ЦКБ СО РАН снова принимает пациентов в плановом и экстренном порядке.

Напомним, благотворительный забег в помощь детям с ОВЗ пройдет в Новосбирске.