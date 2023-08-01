В Новосибирске синоптики дали прогноз на первую декаду августа

Прогноз погоды на первую декаду августа появился в Новосибирске.

Синоптики сделали прогноз на начало августа в Новосибирске. Как отметили в Западно-Сибирском УГМС, первые десять дней месяца будут жаркими и дождливыми. Днём температура воздуха достигнет +23...+28 градусов. В некоторые дни ожидается +33 градуса — это выше средних показателей на 1–2 градуса.

О жаркой и сухой погоде до 3 августа сообщили в погодном сервисе «Гисметео». С четверга в Новосибирске начнутся дожди и грозы. Такая погода продержится до понедельника, 7 августа. Затем ожидаются три дня тепла, после которых 10 августа снова наступит дождь.

Однако прогноз «Яндекс Погоды» отличается от остальных. По их данным, первая декада августа в Новосибирске пройдёт без дождей.

Напомним, что в Новосибирской области синоптик Кичанова предупредила о дождях и потеплении до +33 градусов в августе.