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общество

В Новосибирске в день ВДВ отключат фонтаны

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Городские фонтаны Новосибирска отключат на День ВДВ.

В среду, 2 августа, в России будут традиционно отмечать День воздушно-десантных войск. В связи с этим в Новосибирске отключат городские фонтаны. Об этом сообщил портал Om1.ru со ссылкой на директора МУП «Городские фонтаны» Валерия Науменко.

Он рассказал, что фонтаны отключат, а у части осушат чаши. Это делают, чтобы избежать вандализма и купания в фонтанах.

В Новосибирске десантники на день ВДВ посещают Первомайский сквер. Но в этом году парк закрыт на реконструкцию.

#Новосибирская область #фонтан
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Марина Домрачева
Журналист

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