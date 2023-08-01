В Новосибирске в день ВДВ отключат фонтаны

Городские фонтаны Новосибирска отключат на День ВДВ.

В среду, 2 августа, в России будут традиционно отмечать День воздушно-десантных войск. В связи с этим в Новосибирске отключат городские фонтаны. Об этом сообщил портал Om1.ru со ссылкой на директора МУП «Городские фонтаны» Валерия Науменко.

Он рассказал, что фонтаны отключат, а у части осушат чаши. Это делают, чтобы избежать вандализма и купания в фонтанах.

В Новосибирске десантники на день ВДВ посещают Первомайский сквер. Но в этом году парк закрыт на реконструкцию.