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общество

В Омской области опубликовали фотографии погибших в зоне СВО бойцов

Коллаж Сиб.фм

Опубликованы снимки омичей, погибших на Донбассе при выполнении боевых задач.

Жители Омской области принимают участие в спецоперации на Донбассе. Часть из них служит в рамках частичной мобилизации, часть вызвалась в зону СВО добровольно.

В последние несколько месяцев героически погибли несколько омичей. Точных данных о количестве павших нет. Информация об их смерти зачастую появляется после установки героям именных табличек.

«МК в Омске» опубликовал фотоленту жителей Омской области, погибших в зоне СВО.

Фото В Омской области опубликовали фотографии погибших в зоне СВО бойцов 2

Олег Шкитин, фото паблика Октябрьского сельского поселения Горьковского района

Фото В Омской области опубликовали фотографии погибших в зоне СВО бойцов 3

Мемориальная доска Анатолия Шевчука. Фото министерства образования Омской области

Фото В Омской области опубликовали фотографии погибших в зоне СВО бойцов 4

Дмитрий Сластников. Фото из официальной группы Знаменского района во ВКонтакте

Фото В Омской области опубликовали фотографии погибших в зоне СВО бойцов 5Мемориальная доска Тимура Ргебаева. Фото пресс-службы администрации Омска.

Фото В Омской области опубликовали фотографии погибших в зоне СВО бойцов 6

Мемориальная доска Александра Хохлова. Фото пресс-службы администрации Омска.

Фото В Омской области опубликовали фотографии погибших в зоне СВО бойцов 7

Мемориальная доска Станислава Черкашина. Фото администрации Омска.

Напомним, физиогномист раскрыл тайну генерала Суровкина.

#Омская область
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Марина Домрачева
Журналист

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