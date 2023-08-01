В Омской области опубликовали фотографии погибших в зоне СВО бойцов

Опубликованы снимки омичей, погибших на Донбассе при выполнении боевых задач.

Жители Омской области принимают участие в спецоперации на Донбассе. Часть из них служит в рамках частичной мобилизации, часть вызвалась в зону СВО добровольно.

В последние несколько месяцев героически погибли несколько омичей. Точных данных о количестве павших нет. Информация об их смерти зачастую появляется после установки героям именных табличек.

«МК в Омске» опубликовал фотоленту жителей Омской области, погибших в зоне СВО.

Олег Шкитин, фото паблика Октябрьского сельского поселения Горьковского района

Мемориальная доска Анатолия Шевчука. Фото министерства образования Омской области

Дмитрий Сластников. Фото из официальной группы Знаменского района во ВКонтакте

Мемориальная доска Тимура Ргебаева. Фото пресс-службы администрации Омска.

Мемориальная доска Александра Хохлова. Фото пресс-службы администрации Омска.

Мемориальная доска Станислава Черкашина. Фото администрации Омска.

Напомним, физиогномист раскрыл тайну генерала Суровкина.