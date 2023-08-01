В селе Криводановка Новосибирской области из окна многоэтажки выпала женщина

Сибирячка выжила после падения с большой высоты.

Во вторник, 1 августа, женщина выпала из окна пятого этажа в новосибирском селе Криводановка. Видео с упавшей женщиной опубликовано в телеграм-канале «АСТ-54».

В ролике запечатлено, как медики кладут женщину на носилки. Однако каждое движение вызывает у пострадавшей боль.

Издание Горсайт сообщило со ссылкой на родственников женщины, что сибирячка получила множественные травмы.

Напомним, в июле пятилетний ребенок выпал из окна жилого дома под Новосибирском.