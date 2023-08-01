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В селе Криводановка Новосибирской области из окна многоэтажки выпала женщина

Скриншот с видео "АСТ-54"

Сибирячка выжила после падения с большой высоты.

Во вторник, 1 августа, женщина выпала из окна пятого этажа в новосибирском селе Криводановка. Видео с упавшей женщиной опубликовано в телеграм-канале «АСТ-54».

В ролике запечатлено, как медики кладут женщину на носилки. Однако каждое движение вызывает у пострадавшей боль.

Издание Горсайт сообщило со ссылкой на родственников женщины, что сибирячка получила множественные травмы.

Напомним, в июле пятилетний ребенок выпал из окна жилого дома под Новосибирском.

#Новосибирская область #падение с высоты
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Марина Домрачева
Журналист

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