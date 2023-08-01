Восемь студенток из Новосибирска продают девственность за целое состояние

В Новосибирске восемь девушек от 18 до 35 лет продают свою девственность за огромные деньги.

Восемь девушек из Новосибирска выставили на продажу свою девственность. Самая высокая цена достигает одного миллиона долларов. При составлении объявления девушки заполняют десять строчек: имя, цена, город, национальность, возраст, пропорции в сантиметрах, цели знакомства, языки, «может поехать» и «о себе».

На сайте по продаже девственности можно найти открытые анкеты от сибирячек разных возрастов. Каждая из них кратко описывает свои интересны и обстановку для встречи. Самой младшей 18 лет — Лиана любит литературу, увлекается искусством и йогой, не имеет вредных привычек.

«Не была в отношениях, к любым врачам готова», — уточняет девушка. Свою невинность она продаёт за 15 тысяч долларов.

Девушкам по имени Ева и Kiss тоже всего 19 лет и они торгуют невинностью за десять и девять тысяч долларов соответственно. 20-летняя сибирячка Кейт рассчитывает на отношения по расчёту и онлайн-общение, а цена на её анкете — 3800 долларов. Немного дороже, за четыре тысячи долларов продаёт девственность 23-летняя Вероника.

«Обожаю путешествия и в будущем надеюсь много путешествовать по миру. В отношениях не была. Готова расстаться с невинностью, а также на отношения. Если мы далеко друг от друга, готова приехать, но за ваш счёт. В первую очередь встреча в неформальной обстановке, разговор с продолжением на секс», — пишет она.

Медсестре Катерине из Новосибирска 27 лет и она выставила объявлении параметры 100/80/118. Она признаётся, что любит пешие прогулки на свежем воздухе, шоколад и писать сказки. Вредных привычек и отношений у девушки никогда не было. Стоимость девственности на её анкете не указана.

«Мы с мужчиной встречаемся на нейтральной территории. Всё происходит спокойно, уютно. Была бы не против немного поговорить, познакомиться. Можно скушать что-нибудь сладкое, провести вечер и ночь вместе», — такие условия Катерина ставит покупателю.

Самые дорогие анкеты опубликовали 19-летняя Ангелина и 35-летняя Мила. Их невинность стоит 100 тысяч и один миллион долларов соответственно. О себе Ангелина рассказывает кратко: «Готова пройти медосмотр. Разговор, в ходе которого каждый из нас поймёт, возможно ли продолжение». Ангелина же более открыто продаёт свои услуги.

«Симпатичная, скромная девушка из маленького города России. Верю в любовь, но устала ждать своего принца. Без вредных привычек. Пусть это будет место, где нам никто не помешает», — пишет 35-летняя девственница.

Ранее 8-летняя девушка из Новосибирска выставила на продажу свою девственность за 190 тысяч долларов (около 17 млн рублей).