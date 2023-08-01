Врач Лебедев рассказал о смертельной опасности уличной фотосессии с животными

Человек может заразиться бешенством и вирусным гепатитом.

Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал, что фотосессия с животными на улице опасна заражением серьезными инфекциями, включая сальмонеллез, бешенство, столбняк, тропическую лихорадку и вирусный гепатит, пишет RuNews24.ru со ссылкой на РИА Новости.

Врач подчеркнул, что нет никакой гарантии, что «животное-фотомодель» находится в надлежащих условиях, привито и регулярно проходит ветеринарные осмотры.

кроме того, Лебедев добавил, что птицы тоже могут могут быть источниками заражения, например, орнитозом — острым инфекционным заболеванием, поражающим дыхательную и пищеварительную системы.

Напомним, гастроэнтеролог назвала ключевое отличие отравления от ротавируса.