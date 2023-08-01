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вчера 22:13
общество

Врач объяснила, что повышает риск развития рака легких

Freepik, authors: da-kuk

90% рака легких вызваны курением.

Заведующая онкологическим отделением клиники «Евроонко» в Санкт-Петербурге Анастасия Марьенко рассказала, что почти в 90% случаев рак легких развивается из-за курения, пишет RT.

«Пассивное курение тоже увеличивает риск заболевания. Жертвами заболевания чаще всего становятся мужчины старше 50 лет, у которых стаж курения превышает 25—30 лет», — пояснила врач.

Марьенко подчеркнула, что выявить онкозаболевания легких помогут скрининг и регулярные рентгенографические исследования.

«Если рак лёгких диагностируется на ранних стадиях, то он хорошо поддаётся лечению и наступает ремиссия. Главный совет для тех, кто боится рака лёгкого, — не курите», — резюмировала онколог.

Напомним, онколог рассказала об опасных видах родинок, которые нужно срочно удалять.

#рак #врач #онкология
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Дарья Бочкун
журналист

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