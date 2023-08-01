Физиогномист раскрыла тайну генерала СВО Сергея Суровикина

Сибирский эксперт в сфере физиогномики сравнила генерала «Армагеддона» со знаменитыми полководцами, назвав его человеком, способным перегнуть палку. Портал «Сиб.фм» публикует подробный профессиональный разбор лица Суровикина.

Древнейшая наука физиогномика позволяет безошибочно понять не только характер человека, но даже его судьбу по чертам лица. Так, исчезнувший из медиа-пространства высокопоставленный военный чиновник, генерал армии Сергей Суровикин заинтересовал своей персоной не только широкую общественность, но и специалистов из разных сфер. Первыми, кто пытался разгадать его местоположение и причины ухода в тень, были, естественно, ясновидящие и астрологи разных уровней. Однако из их уст были слышны лишь обтекаемые пояснения – ничего конкретного.

На днях эксперт-физиогномик Алёна Груздова для портала Сиб.фм сделать научный разбор лица своего знаменитого земляка (Суровикин родился в Новосибирске). По единодушным заверениям её коллег, физиогномика способна помочь разобраться в ощущениях и чувствах, что оставляет за собой человек — дает возможность одним взглядом подметить характерные признаки человека, определяющие склад его души, основы характера, степень даровитости, зрелость ума, тем самым позволяя сделать предположения о манере поведения человека в определённых ситуациях.

Надеемся, что анализ черт лица генерала поможет хоть немного понять, зачем и куда он скрылся от общественности.

1. Вытянутая форма головы и длинный ровный нос Суровикина выдают человека, который не будет подстраиваться и приспосабливаться к окружающей среде, а, скорее всего, сломает и переделает мир под свои правила: «Его сложно будет переубедить в чем-то, так как с такой шириной переносицы он упрямо будет отстаивать свои интересы и убеждения, ни кто не в силах будет его остановить или удержать от реализации задуманного», пояснила эксперт.

2. Длина генеральского носа указывает на прагматичность и осторожность, а также способность долго изучать детали и просчитывать варианты развития событий (это информация вселяет надежду, что Суровикин сейчас не в опасности и сумеет позаботиться о себе сам).

3. Размер рта Сергея говорит о крайней степени избирательности своих целей и вероятных результатов, но риски – его стихия, каким щепетильным и острожным он ни был.

4. Брови с изломом отражают стремление контролировать окружение, пресекать на корню все моменты, которые не устраивают его и скрыто манипулировать людьми, добиваясь от них необходимых поступков: «При этом сам он не терпит контроля, принуждения и доминирования над собой. Такой человек сам себе на уме и не учитывает мнение других при принятии решений», заверила физиогномик.

5. Тяжёлые надбровные дуги показывают явную склонность к резким и жёстким действиям, в которых ему важен не только результат, но и его собственная роль в достижении этого результата: «Генерал может начать «перегибать палку», если это потребуется.», предположила Груздова, отметив, что выраженные надбровные дуги Суровикина добавляют его темпераменту агрессию, гневливость, желание завоевать и захватить.

Подобными чертами лица и соответствующими им характеристиками обладали Александр Суворов и Василий Чапаев, обобщила эксперт Груздова.