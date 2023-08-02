«Алка, не позорься!»: хейтеры раскритиковали новую пластическую операцию Аллы Пугачевой

Не могла бывшая Примадонна российской эстрады не воспользоваться территориальной близостью израильских пластических хирургов и вновь перекроила своё лицо, сделав его неузнаваемым. Портал «Сиб.фм» публикует свежие фото Аллы Борисовны, которые вызвали шквал хейта и осуждения в соцсетях.

Возраст никого не красит, но и пластические операции после 70-ти тоже не на пользу. Даже если их выполнили лучшие израильские врачи, как в случае с Аллой Пугачевой, которая ложится под скальпель далеко не впервые.

В новом «антивозрастном» образе певица появилась в сопровождении мужа на недавнем сольном концерте своей подруги Лаймы Вайкуле. Мероприятие проходило в юрмальском зале «Дзинтари». Широкой курортной публике Алла Борисовна предстала с изрядно подтянутым лицом: на лбу ни морщинки, линия бровей заметно поднята, скулы более острые. Естественно такое преображение стало темой номер один для обсуждения в соцсетях, где и всплыли фото и видеокадры из Юрмалы.

Началось всё с вежливо-сдержанных экспертных комментариев. Так, пластический хирург Филипп Выступец пояснил, что лицо этой женщины больше трогать нельзя: «Алле теперь можно делать только операции по телу. С лицом у нее уже настолько всё проработано, что некуда скальпелю подступиться. Видно, что сейчас у Пугачевой всё натянуто, всё на пределе. У нее уже не осталось тканей на лице, с которыми можно работать. Не исключаю, что Алла недавно сделала фейслифтинг, что еще сильнее «натянуло» её лицо», предположил он.

Мнения фаловеров и хейтеров Пугачёвой разделились и были менее сдержанными. Одни писали, что «Аллочка как девочка», другие называли 74-летнюю женщину «мумией с перетянутой кожей в парике» и «старой Барби». Некоторые российские блогеры сочли нужны намекнуть на явный пластический «перебор» философской фразой, гласящей — «взрослеть и стареть надо достойно, чтобы не выглядеть смешно».

Но больше всего пользователей возмутили видеокадры, на которых липшие подружки Алла и Лайма дымят сигаретами, как паровозы. Комментарии Пугачевой в ответ журналистам и посмешили и озадачили одновременно: «Да, мы больные женщины, мы курим, мы вредим своему здоровью», изрекла бывшая звезда российской эстрады, демонстративно стряхивая пепел под ноги представителей СМИ.