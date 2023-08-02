День ВДВ 2 августа 2023: новые красивые открытки с праздником

В ближайшую среду россияне, причастные к службе в воздушно-десантных войсках, будут отмечать свой профессиональный праздник, поскольку десантник – это навсегда. Кроме официальных мероприятий, где высшие чины Министерства обороны поздравляют военных и вручают награды, ветераны-десантники одевают голубые береты с бело-голубыми тельняшками, устраивают встречи и вспоминают своих погибших товарищей. Портал «Сиб.фм» публикует подборку открыток и поздравлений ко Дню ВДВ в 2023 году.

Говорю «десантник», подразумеваю стойкость, героизм, силу и романтику. В вашей огромной груде мышц бьется нежное, болеющее за целый народ сердце. Так пусть его заставляет биться сильнее только любовь и доблесть. Гордо носите свою форму. С праздником!

Десантник в голубом берете

По улице шагает твердо,

За добрые дела в ответе,

Он за себя быть может гордым.

Десантник, с праздником прекрасным,

Сегодня можно отмечать!

Чтоб путь по жизни был твой ясным,

Мы от души хотим сказать.

День ВДВ — день человека-героя. С праздником, десантник! Пусть купол парашюта станет твоей защитой от жизненных невзгод, стропы здоровья будут крепкими и надёжными, а на тельняшке жизни будут присутствовать только белые полосы.

Десантники — отважные ребята,

О храбрости их сложены поэмы,

О них вздыхают по домам девчата,

Они решают важные проблемы.

И знают все: они без лишних слов,

За нас в защиту вступятся отважно,

На подвиги любой их них готов,

И в бой вступить неравный рукопашный.

Дружище, поздравляю тебя с Днем ВДВ! Это по истине твой день, ведь ты посвятил жизнь служению в этих суровых войсках! Все было за годы службы, но хочу, чтобы ты знал — крепче нашей дружбы быть не может — этим и славятся десантные войска! Мира тебе, счастья, здоровья! И дай тебе Бог растить детишек под мирным небом!

Поздравить ВДВ-шников

Сегодня мы торопимся.

Любви и страсти бешенной!

И ноток счастья в голосе!

Еще желаем радости,

Премногого богатства,

Чтобы до самой старости

Вам петь и улыбаться!

День ВДВ – это праздник самых настоящих мужчин! Они никогда не бросают слов на ветер. Делом и опасной службой доказывают всем, что они – наилучшие из лучших, призванных защищать наши рубежи и помогать привносить мир в любой уголок нашей планеты, если на то есть приказ! Примите все наши искренние поздравления и пожелания быть всегда счастливыми и любимыми!

Десантура, отдыхай!

День сегодня твой,

Веселись и отмечай,

Будь всегда горой

За родных и за друзей,

Ну-ка, наливай!

Храбрых вырасти детей,

Горестей не знай!

Ребята, поздравляем вас с днем ВДВ! За вас сегодня поднимаем бокалы, за ваш героизм, за вашу отвагу и мужество! В этот день мы желаем вам мирного неба, верных друзей на службе и дома, счастья вашим семьям! Для нас вы — настоящие герои и пример нашим детям!

Ваш праздник в августе, ребята!

Жара – не повод для солдата

Парадку спрятать далеко.

И пусть вам будет нелегко,

Но вы – десантники! И я

Хочу поздравить вас, друзья!

Живите долго, и дружите

И вашей дружбой дорожите!

Поздравляю с Днём воздушно-десантных войск! Желаю всегда держаться уверенно — и на земле, и в воздухе. Желаю всегда иметь надежный десант друзей в жизни. Пусть каждый день позволяет летать высоко, пусть каждая идея диктует условия успеха и победы! Желаю здоровья, неутомимого мужества и сил.