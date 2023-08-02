День ВДВ 2023: открытки и поздравления в стихах для настоящих мужчин

Ежегодный праздник День ВДВ отмечается в нашей стране 2 августа. В нынешнем 2023 году он выпадает на будний день — среду, но это не помешает «крыльям России» провести традиционные парада и шествия во всех российских городах и весях, а также искупаться в фонтанах и отослать друг другу открытки с тёплыми словами. Портал «Сиб.фм» публикует готовую подборку поздравлений в стихах и открыток ко Дню ВДВ в 2023 году.

Вам к лицу тельняшка и берет

Цвета неба ярко-голубого,

И отважней вас на свете нет,

Вы сильней противника любого.

Радость нынче льется через край,

Дни пускай счастливые наступят,

С праздником, десантники, пускай

Небеса вас, как и прежде, любят!

В твой праздник, десантник, желаю я мирных небес,

Чтоб враг на просторы страны никогда не пролез.

Спасибо за храбрость, за верную службу тебе,

За мужество, что проявил ты, десантник, в борьбе.

С Днем десантника тебя, будь здоров,

Никогда не знай печали оков,

А с улыбкой и с надеждой живи,

Свое счастье и удачу лови,

Пусть поменьше будет в жизни преград,

А побольше — ярких звезд и наград!

С Днем десанта! Смелость ваша

Восхитить умеет всех,

Вы — защита, гордость наша.

Пусть вас ждут любовь, успех!

Нынче праздник отмечают синие береты.

Пусть за все, что вы свершили для родной страны,

Будут миром и любовью ваши дни согреты,

Чтоб не знали вы вовеки грохота войны.

Отвага, уверенность, смелость в глазах —

Такие все парни в десантных войсках!

Здоровья вам, счастья, высоких стремлений,

Удачи и легких, как пух, приземлений!

С Днем ВДВ! Пускай сегодня льется

Рекой шампанское. Десантникам Ура!

Пусть вам, ребята, все по жизни удается

И длится вечно счастья и любви пора.

Жара. Второе августа в разгаре.

Десантники, мы поздравляем вас!

Желаем быть всегда в ударе,

Пусть все мечты исполнятся сейчас.

Пусть позитив своею шумною лавиной

Сметет с пути невзгоды и печаль.

Проблемы дружно пусть шагают мимо,

Ну, а здоровье будет словно сталь.

Пусть День ВДВ обернется для вас

Задором и счастьем! Веселья запас

Поможет все сложности преодолеть

И в службе дальнейшей вам всем преуспеть!

На стропах натянутых шквалистый ветер

С тобою разучивал мужества ноты.

Нашел силу неба ты в синем берете.

Так с праздником, воин крылатой пехоты!

Гордимся, десантник, тобою безмерно!

Спасибо за мирный наш купол небесный!

Желаем здоровья, любви самой верной,

Удачи и в жизни задач легковесных!

Десантник, в твой день пусть салюты гремят,

Получишь любовь и добро средь наград!

Будь в жизни обычной заботливым, добрым,

На службе — уверенным, сильным и твердым,

За счастье страны ты умей постоять,

Чтоб крепкий десант, как всегда, прославлять!