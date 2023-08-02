День ВДВ 2023: открытки и поздравления в стихах для настоящих мужчин

Ежегодный праздник День ВДВ отмечается в нашей стране 2 августа. В нынешнем 2023 году он выпадает на будний день — среду, но это не помешает «крыльям России» провести традиционные парада и шествия во всех российских городах и весях, а также искупаться в фонтанах и отослать друг другу открытки с тёплыми словами. Портал «Сиб.фм» публикует готовую подборку поздравлений в стихах и открыток ко Дню ВДВ в 2023 году.
Вам к лицу тельняшка и берет
Цвета неба ярко-голубого,
И отважней вас на свете нет,
Вы сильней противника любого.
Радость нынче льется через край,
Дни пускай счастливые наступят,
С праздником, десантники, пускай
Небеса вас, как и прежде, любят!
В твой праздник, десантник, желаю я мирных небес,
Чтоб враг на просторы страны никогда не пролез.
Спасибо за храбрость, за верную службу тебе,
За мужество, что проявил ты, десантник, в борьбе.
С Днем десантника тебя, будь здоров,
Никогда не знай печали оков,
А с улыбкой и с надеждой живи,
Свое счастье и удачу лови,
Пусть поменьше будет в жизни преград,
А побольше — ярких звезд и наград!
С Днем десанта! Смелость ваша
Восхитить умеет всех,
Вы — защита, гордость наша.
Пусть вас ждут любовь, успех!
Нынче праздник отмечают синие береты.
Пусть за все, что вы свершили для родной страны,
Будут миром и любовью ваши дни согреты,
Чтоб не знали вы вовеки грохота войны.
Отвага, уверенность, смелость в глазах —
Такие все парни в десантных войсках!
Здоровья вам, счастья, высоких стремлений,
Удачи и легких, как пух, приземлений!
С Днем ВДВ! Пускай сегодня льется
Рекой шампанское. Десантникам Ура!
Пусть вам, ребята, все по жизни удается
И длится вечно счастья и любви пора.
Жара. Второе августа в разгаре.
Десантники, мы поздравляем вас!
Желаем быть всегда в ударе,
Пусть все мечты исполнятся сейчас.
Пусть позитив своею шумною лавиной
Сметет с пути невзгоды и печаль.
Проблемы дружно пусть шагают мимо,
Ну, а здоровье будет словно сталь.
Пусть День ВДВ обернется для вас
Задором и счастьем! Веселья запас
Поможет все сложности преодолеть
И в службе дальнейшей вам всем преуспеть!
На стропах натянутых шквалистый ветер
С тобою разучивал мужества ноты.
Нашел силу неба ты в синем берете.
Так с праздником, воин крылатой пехоты!
Гордимся, десантник, тобою безмерно!
Спасибо за мирный наш купол небесный!
Желаем здоровья, любви самой верной,
Удачи и в жизни задач легковесных!
Десантник, в твой день пусть салюты гремят,
Получишь любовь и добро средь наград!
Будь в жизни обычной заботливым, добрым,
На службе — уверенным, сильным и твердым,
За счастье страны ты умей постоять,
Чтоб крепкий десант, как всегда, прославлять!