Дорожную камеру установили на месте смертельной аварии в Новосибирске

В конце июня в Ленинском районе Новосибирска погиб мотоциклист, на месте смертельного ДТП теперь есть камера видеофиксации.

В Новосибирские дорожные службы установили камеру на дороге в районе дома по адресу Станционная, 43. Ранее, 30 июня, там погиб молодой мотоциклист после столкновения с грузовиком. Об этом сообщил ГКУ НСО ЦОДД на своей странице во ВКонтакте.

“В целях снижения аварийности и повышения концентрации внимания водителей на ул. Станционной, 43 в г. Новосибирске, где 30 июня в результате столкновения с грузовым автомобилем погиб 31-летний мотоциклист, установлен комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД”, — говорится в сообщении.

Решение о размещении камеры приняла специальная рабочая группа, в которые входят представители местного минтранса, городского департамента транспорта, ГИБДД, общественники.

Напомним, 1 августа новосибирец сбил ребенка на пешеходном переходе.