Этот знак на руке бывает только у долгожителей - срочно проверьте

Долгая жизнь в здоровом теле многим людям дана при рождении и отмечена на их ладонях, уверяют российские хироманты. Портал «Сиб.фм» публикует полный список признаков долгожительства.

Российские хироманты провели исследования кистей рук людей, умерших естественной смертью, чтобы определить связь длины линии жизни и возраста ухода из жизни. Итоги этой работы показали, что главное не длина линии, а расстояние, на котором она находится от складки, отделяющей основание большого пальца от ладони. Причем тут важны не абсолютные размеры, а пропорциональные, то есть сообразующиеся с положением пальцев, а именно среднего и безымянного, пояснил в одном из своих интервью в сети российский хиромант Владимир Финогеев (пользователи прозвали его другом парадоксов и долгожителей).

По его экспертным наблюдениям за двумя сотнями человек в возрасте от 80 до 100 лет, «по форме пальцев вряд ли возможно определить долгожителей, хотя две маленькие зацепочки есть». Несмотря на то, что большинство специалистов-хиромантов верит в традиционный постулат, гласящий – «для долгожителей характерен длинный мизинец», аналитические заключения Финогеева пока обратное — из 200 престарелых человек, которых он посмотрел, длинный мизинец наблюдался примерно у 30%. Также, по наблюдениям эксперта, среди талантливых учителей и ученых нашей страны часто встречаются люди с самым обычным мизинцем, что развеивает некоторые неверные представления о взаимосвязи между продолжительностью жизни и длиной линии жизни на ладонях.

По заверениям опытного хироманта, линией жизни традиционно называется линия, опоясывающая возвышение большого пальца: «В ряде случаев обладатели длинной линии жизни умирали раньше, чем обладатели короткой. Это хорошая новость для людей, у которых длина этой линии на руке вызывает огорчение. Изучение рук долгожителей показало, что главное не длина линии, а расстояние, на котором она находится от складки, отделяющей основание большого пальца от ладони. При этом основную роль играют не абсолютные размеры, а пропорциональные, то есть сообразующиеся с положением пальцев, а именно среднего и безымянного», пояснил специалист по рукам.

1. Если линия жизни на обеих руках не касается первой оси, то каждый миллиметр ее приближения к большому пальцу равен уменьшению на 1 год от 80 лет.

2. Если первая ось руки касается линии жизни на обеих руках, то продолжительность жизни равна 80 годам, независимо от длины линии жизни. Если первая ось дважды пересекает линию жизни, то срок жизни увеличивается до 95 лет.

3. Если линия жизни касается второй оси — 100 лет жизни.

Какими бы линиями не были испещрены ваши ладони, хироманты рекомендуют прежде всего заботиться о своём телесном здоровье (ежедневная гимнастика, правильное питание, редкое и мизерное употребление алкоголя, полное воздержание от курения), и о душевном состоянии (ориентир на жизненное кредо — делать добро).