Губернатор Андрей Травников получил удостоверение кандидата

Глава Новосибирской области Андрей Травников зарегистрирован областной избирательной комиссией кандидатов на предстоящих выборах губернатора региона.

Вместе с Андреем Травниковым избирком зарегистрировал депутата Заксобрания Романа Яковлева (КПРФ), а ранее — депутата горсовета Новосибирска Евгения Лебедева (ЛДПР) и бизнесмена Владислава Плотникова (СЗРП). Андрея Травникова выдвинула «Единая Россия».

Голосование на выборах губернатора в Новосибирской области пройдет 8, 9 и 10 сентября. В этом году впервые у избирателей региона будет возможность воспользоваться дистанционным электронным голосованием на портале Госуслуг.

Как сообщили в облизбиркоме, чтобы подать заявку для участия в дистанционном голосовании избирателю необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги», а также проверить актуальность персональных данных в личном кабинете.

Заявление для участия в дистанционном голосовании можно подать с 24 июля по 4 сентября. После получения подтверждения о возможности принять участие в ДЭГ, в день выборов на портале vybory.gov.ru избиратель сможет проголосовать, используя электронный бюллетень.