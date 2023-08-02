В Новосибирске десантники отмечают день ВДВ - 10 праздничных фото с улиц города

В центре Новосибирска 2 августа отметили день воздушно-десантных войск.

2 августа Россия отмечает день воздушно-десантных войск. Военнослужащие как действующие, так и в отставке в этот день надевают тельняшки и выходят на улицы города. В Новосибирске большое количество военнослужащих заметили в центре города. Фотокорреспондент Сиб.фм показал, как прошел праздник в столице Сибири.

В парках и скверах десантники действующие и отставные встречаются с сослуживцами и охотно знакомятся с военнослужащими других воинских частей.

Флаги с парашютами виднеются на многих автомобилях на центральных улицах города.

В форму ВДВ охотно одеваются женщины и дети.

Также по Новосибирску проехали автоколонны с флагами ВДВ. Отмечать этот праздник в автоколоннах начали с ночи на 2 августа.