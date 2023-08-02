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общество культура

В Новосибирске десантники отмечают день ВДВ - 10 праздничных фото с улиц города

Фото Дениса Винокурова / Сиб.фм

В центре Новосибирска 2 августа отметили день воздушно-десантных войск.

2 августа Россия отмечает день воздушно-десантных войск. Военнослужащие как действующие, так и в отставке в этот день надевают тельняшки и выходят на улицы города. В Новосибирске большое количество военнослужащих заметили в центре города. Фотокорреспондент Сиб.фм показал, как прошел праздник в столице Сибири.

Фото В Новосибирске десантники отмечают день ВДВ - 10 праздничных фото с улиц города 2

В парках и скверах десантники действующие и отставные встречаются с сослуживцами и охотно знакомятся с военнослужащими других воинских частей.

Фото В Новосибирске десантники отмечают день ВДВ - 10 праздничных фото с улиц города 3

Флаги с парашютами виднеются на многих автомобилях на центральных улицах города.

Фото В Новосибирске десантники отмечают день ВДВ - 10 праздничных фото с улиц города 4

Фото В Новосибирске десантники отмечают день ВДВ - 10 праздничных фото с улиц города 5

В форму ВДВ охотно одеваются женщины и дети.

Фото В Новосибирске десантники отмечают день ВДВ - 10 праздничных фото с улиц города 6

Фото В Новосибирске десантники отмечают день ВДВ - 10 праздничных фото с улиц города 7

Фото В Новосибирске десантники отмечают день ВДВ - 10 праздничных фото с улиц города 8

Фото В Новосибирске десантники отмечают день ВДВ - 10 праздничных фото с улиц города 9

Также по Новосибирску проехали автоколонны с флагами ВДВ. Отмечать этот праздник в автоколоннах начали с ночи на 2 августа.

Фото В Новосибирске десантники отмечают день ВДВ - 10 праздничных фото с улиц города 10

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Александр Борисов
журналист

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