Муку из сверчков планирует производить компания из Новосибирска

Новосибирская компания запустит серийное производство муки из сверчков, продукт будет отличаться высоким содержанием белка.

Новосибирская компания "Энтопротеин" к 2025 году планирует наладить серийное производство муки и кормов из сверчков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора организации Евгения Демидова.

По его словам, их компания занимается разработкой технологии выращивания сверчков в промышленном масштабе, в России аналогов ей нет. Мука из сверчков будет характеризоваться высоким содержанием белков, железа, большим количеством витамина B12, омеги.

Серийное производство будет налажено примерно через два года, тогда же будет оформлена лицензия на технологию.

Также новосибирцы разработали корм для сверчков, чтобы увеличить их продуктивность. По мнению Демидова, привычное сельское хозяйство уже не справляется с потребностями всей планеты, поэтому нужно искать замены белков.

Кроме того, в отличие от классического животноводства производство продуктов из сверчков экологически безопасно.

Новосибирец рассказал, что их разработками уже заинтересовались зарубежные и российские компании.