В Новосибирске семьи с детьми получат по 5500 рублей к 1 сентября

Семьям с детьми-школьниками в Новосибирске предоставят выплату 5500 рублей к 1 сентября.

В Новосибирской области семьи с детьми, который пойдут в 1 класс, получат единоразовую выплату 5500 рублей. Для этого не нужно будет подавать заявок. Постановление об этом подписал губернатор региона Андрей Травников.

Поправки в порядок предоставления выплат детям из многодетных семей представила министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева на совещании правительства региона 31 июля.

Если в 1 класс поступают один или более одного ребенка из многодетной семьи, то такая семья получит единоразовую выплату 5500 рублей на каждого ребенка. Получить выплату может один из родителей, опекун или попечитель такой семьи.

Чтобы получить выплату, не нужно предъявлять документы. Проактивный или беззаявительный порядок получения выплат подразумевает, что выплаты начислят центрами социальной поддержки населения, подведомственными министерству труда и социального развития Новосибирской области, либо их клиентскими службами по факту зачисления детей в школу.