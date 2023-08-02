сегодня
02 августа, 16:26
пробки
3/10
погода
+27.9°C
курсы валют
usd 91.77 | eur 100.6
сегодня
02 августа, 16:26
пробки
3/10
погода
+27.9°C
курсы валют
usd 91.77 | eur 100.6
сегодня 15:40
общество проиcшествия

Под Новосибирском сбежавших из ИК-12 заключённых поймали с помощью дрона

Фото: Pixabay.com

Двое заключённых из Новосибирской области совершили побег.

В Куйбышеве Новосибирской области произошёл побег из ИК-12, сообщает телеграм-канал SHOT.

По данным источника, беглецами оказались 31-летний и 38-летний заключённые, осуждённые за кражу, грабёж и незаконный оборот наркотиков. Как пишет канал, сбежавшие сумели выбраться из колонии, однако их настигли на одном из пустырей при помощи дрона.

Заключённые провели на свободе около шести часов, пишет канал.

Напомним, в июле мобилизованного военнослужащего приговорили к 5 годам условно за самоволку из воинского эшелона. Старший матрос был призван по частичной мобилизации осенью 2022 года. Он сбежал из воинского эшелона, чтобы выяснить, почему ему не выплачивают зарплату. На него завели уголовное дело, которое дошло до Новосибирского гарнизонного военного суда.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Александр Борисов
журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в