Под Новосибирском водители скорой помощи массово пожаловались на низкие зарплаты

В одной из районных больниц Новосибирской области сложилась напряженная ситуация между главврачом и водителями машин скорой помощи.

Водители скорой помощи Колыванской центральной райбольницы думают об увольнении из-за низких зарплат и натянутых отношений с руководством. Об этом сообщил «Прецедент» со ссылкой на одного из водителей по имени Иван.

По словам сотрудника больницы, у водителей несколько претензий: состояние автомобилей, уровень зарплат, отношение главного врача. По информации Ивана, водители скорой помощи зарабатывают около 20 тысяч рублей в месяц. Периодически их также просят заносить трупы в морг, хотя это не входит в их обязанности. Сначала обещали за это прибавку, но этого так и не произошла.

Иван рассказал, что водители обращались в минздрав, но содержательного ответа не получили. В больнице после этого даже была проверка, нашли нарушения, но ситуация в целом осталась прежней.

Водители планируют массовое увольнение после перевода зарплат 10 августа, сообщает “Прецедент”.

В настоящее время издание отправило запрос в министерство здравоохранения Новосибирской области, чтобы они прокомментировали ситуацию в Колыванской ЦРБ.