В ГУФСИН по Новосибирской области объяснили побег двух осуждённых

Двое осуждённых самовольно покинули колонию-поселения в Новосибирской области.

В ГУФСИН России по Новосибирской области уточнили, что двое заключённых самовольно покинули участок колонии-поселения при исправительной колонии №12. Об этом Сиб.фм в среду сообщили в пресс-службе ведомства. Инцидент произошёл 2 августа, уточнили в ГУФСИН.

В ведомстве напомнили, что осуждённые находятся на территории такого типа колоний без охраны, но под надзором администрации. Двое осуждённых покинули колонию самовольно.

«С разрешения администрации колонии-поселения могут передвигаться без надзора вне колонии-поселения, но в пределах муниципального образования, на территории которого расположена колония-поселение, если это необходимо по характеру выполняемой ими работы, либо в связи с обучением. Помимо этого, могут носить гражданскую одежду, иметь при себе деньги и ценные вещи, чем и воспользовались указанные осужденные, которые самовольно покинули участок колонии-поселения», — сказано в комментарии ведомства.

В ГУФСИН уточнили, что сбежавших поймали в тот же день. Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что беглецов задержали спустя шесть часов при помощи дрона.

Напомним, ранее мобилизованный получил срок за побег в Новосибирск из воинского эшелона.