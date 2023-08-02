Колонна автомобилей с флагами ВДВ проехала по Новосибирску в ночь на 2 августа

В Новосибирске день ВДВ начали отмечать ночным проездом автоколонны.

В ночь на 2 августа по Новосибирску проехала колонна автомобилей с флагами ВДВ. Об этом сообщили в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

На видео от очевидца несколько машин проезжают по Красному проспекту и громко сигналят. В нескольких автомобилях видны флаги воздушно-десантных войск России.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске в день ВДВ отключат фонтаны. Традиционно почти все фонтаны в городе отключают 2 августа из-за любви десантников к купанию в таких общественных местах. Фонтаны отключат, а у части из них осушат чаши. Это делают, чтобы избежать вандализма.

Традиционно на день ВДВ десантники также посещают Первомайский сквер — но в 2023 году он закрыт на ремонт.