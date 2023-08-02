В Новосибирске 10 трамваев обновят по программе реновации в 2023 году

В Новосибирске в 2023 году появится десять обновленных 10 трамваев российско-белорусской сборки.

В Новосибирске продолжается реновация трамваев. В 2023 году обновление ждет 10 единиц транспорта, которые собираются с применением родной ходовой части и новых кузовов. Об этом в ходе прямого эфира "Вести Новосибирск" 2 июня рассказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

"Мы пошли по пути обновления трамвайного парка с использованием родных "тележек" — они вечные, не изнашиваемые практически. А вот кузова — современные, с новым дизайном — уже поставляет белорусское предприятие. Сборку осуществляем здесь, на месте. В 2023 году новосибирцы увидят 10 таких новых трамваев", — сказал Травников.

По словам губернатора, такой путь обновления трамвайного парка гораздо более экономичный, нежели покупка нового транспорта.

В ходе прямого эфира Травников добавил, что в 2023 и 2024 году власти продолжат работу по обновлению общественного транспорта, увеличению выделенных полос для городского транспорта. Кроме того, в ближайшее время в Новосибирске готовятся к запуску новой "бесшовной" билетной системы. Граждане смогут добираться до нужно места по одному билету даже при необходимости пересадок.

Как ранее писал Сиб.фм, в 2023 году в Новосибирске началась масштабная реновация троллейбусного парка.