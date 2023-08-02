В Новосибирске ГУФСИН объяснило побег двух осужденных

В Новосибирской области двое осужденных сбежали из колонии-поселения.

В среду, 2 августа, двое осужденных совершили побег из колонии-поселения при ИК-12 в Новосибирской области. Их отсутствие было выявлено в ходе плановой проверки спецконтингента. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН по региону.

В ведомстве объяснили, что осужденные находятся в зоне колонии-поселения без охраны и могут передвигаться без надзора.

"Помимо этого, могут носить гражданскую одежду, иметь при себе деньги и ценные вещи, чем и воспользовались указанные осужденные, которые самовольно покинули участок колонии-поселения", - прокомментировали инцидент в ГУФСИН.

Оба сбежавших осужденных были обнаружены и задержаны сотрудниками УИС в тот же день.

По данным телеграм-канала SHOT, побег совершили осужденные в возрасте 31 года и 38 лет. Они отбывали наказание з кражу, грабёж и незаконный оборот наркотиков.

Установить местонахождение беглецов удалось с помощью дрона — их нашли через 6 часов после побега.