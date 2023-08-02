В Новосибирске мужчина избил пожилую женщину с инвалидностью

Житель Новосибирска избил свою соседку на инвалидной коляске.

В Новосибирске мужчина избил пожилую соседку на инвалидной коляске. Об этом сообщил очевидец происшествия в группе "Инцидент Новосибирск" Вконтакте.

По словам автора публикации, мужчина скинул пенсионерку с инвалидной коляски на проезжую часть, а затем начал оскорблять всех, кто решил подойти и вмешаться в происходящее.

«Бабушка плакала, что он забрал у неё её деньги, и у него её паспорт. Выяснилось, что он её в разное время года и сильные морозы привозит к магазинам, и оставляет её на побирание. Она одна, помощи со стороны нет. Приехала полиция и нашла обидчика, паспорт ей вернули. Надеюсь соц. защита обратит внимание», — сообщила женщина.

Как сообщил другой подписчик группы в комментариях, пострадавшую женщину зовут Ирина. Несколько лет назад она проходила реабилитацию.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что пострадавшая женщина категорически отказалась писать заявление в полицию на мужчину, который скинул её с коляски. Это первое сообщение о возможном нарушении прав этой пенсионерки. Полицейские продолжают проверять обстоятельства происшествия.