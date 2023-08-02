В Новосибирске построят музыкальную школу на 800 мест

К концу 2024 года в Академгородке Новосибирска построят музыкальную школу.

В Новосибирске начали строить музыкальную школу на улице Терешковой в Академгородке. Она получит номер 10, и будет рассчитана на 800 учеников.

Согласно плану строительства, школу сдадут до конца 2024 года. Сейчас занятия музыкальной школы проводятся на цокольном этаже лицея №130 — это единственная возможность заниматься музыкой в муниципальном заведении в Академгородке.

Площадь здания составит 4 тысячи квадратных метров. В школе будет 50 учебных классов и концертный зал на 350 зрителей.

В последний раз музыкальную школу в Новосибирске строили в 1979 году, поэтому строительство новой — значимое событие для города, отмечает вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова. Несмотря на то, что в городе работают 33 музыкальные школы, только 3 таких здания были спланированы и построены для занятий музыкой.