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общество проиcшествия

В Новосибирске прекратили уголовное дело об ударе током женщины в троллейбусе

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске прекратили уголовное дело, возбужденное после удара током женщины в троллейбусе в 2021 году.

В Новосибирске прекратили уголовное дело, которое возбудили в 2021 году после удара током 55-летней женщины на ступенях троллейбуса. Об этом корреспонденту Сиб.фм сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

"Уголовное дело прекращено в связи с отсутствием события преступления", — уточнили в ведомстве.

Напомним, в декабре 2021 было возбуждено уголовное дело после удара током 55-летней женщины на остановке "Ольги Жилиной". По версии следствия, женщина при входе в троллейбус № 13 получила удар током на ступенях, в результате чего она получила телесные повреждения.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске собака-поводырь умер от удара током в троллейбусе.

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Дамир Трубников

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