В Новосибирске прокуратура проверяет обнаружение 67 могил в лесу

На окраине Новосибирска нашли десятки могил.

Прокуратура Новосибирской области организовала проверку по факту обнаружения 67 могил на окраине города. Об этом в среду сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Организована проверка сведений об обнаружении 67 свежих захоронений в районе МЖК «Восточный». По результатам проверки будет дана оценка законности осуществления захоронений, наличия разрешительных документов. При наличии оснований будут приняты меры реагирования», — уточнили в прокуратуре.

Напомним, в конце июля в Новосибирске вандалы разгромили могилы на Кудряшовском кладбище. По словам очевидцев, надгробные камни были разрушены еще во время проведения школьных выпускных — в содеянном подозревают подростков.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области подростки устроили фотосессию, лежа на могилах.