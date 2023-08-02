В Новосибирске реализуется масштабный проект. Это будет город в городе

Эко-квартал «На Кедровой» — масштабный проект комплексной застройки строительной компании «Акация», дочернего бренда ГК «Расцветай». На стройплощадке работы идут полным ходом. Сейчас возводится шестой этаж в домах №1 и №2 первой очереди.

В этом проекте воплощены все популярные запросы покупателей. Доступная цена за квадратный метр — от 82 тыс. рублей; высокое качество строительства; возможность приобрести квартиры с готовой отделкой; удачное расположение — до площади Калинина, ключевой транспортной развязки Новосибирска — 20 минут на автомобиле; развитая внутренняя инфраструктура квартала и благоустроенная придомовая территория — вот только некоторые преимущества масштабного проекта строительной компании «Акация».

Территория эко-квартала «На Кедровой» благоустроена по принципу функционального зонирования: есть места для прогулок, тихого отдыха, занятий спортом и игр с детьми.

Застройщик позиционирует проект как «город в городе». Площадь квартала — 28 га. Зарезервированы земельные участки под строительство общеобразовательной школы и двух детских садов. Особенность эко-квартала «На Кедровой» — многофункциональность. Благоустройство которого предполагает упорядоченную сетку улиц, современные детские и спортивные площадки, велодорожки, общественные пространства, беседки для работы и творчества. Застройщик сделал ставку на доступные досуговые решения 24/7. Центром притяжения для жильцов и гостей эко-квартала «На Кедровой» станет сухой фонтан со светодиодной подсветкой. Ландшафт квартала оценят мамы с колясками, велосипедисты и маломобильные группы населения: никаких бордюров, ступеней и выступов.

Квартал «На Кедровой» расположен вдали от городского шума на улице Кедровой, которая окружена лесным массивом. Свежий воздух, тишина, многолетние ели, теннистая лиственничная аллея создают атмосферу тихого оазиса комфортной жизни. В любое время года новоселы будут наслаждаться природой и атмосферой вокруг.

Застройщик: ООО СЗ «Антей». Проектная декларация на сайте: наш.дом.рф