В Новосибирске стали известны подробности убийства 15-летней школьницы - по делу задержаны экс-полицейские

Новосибирскую область всколыхнуло давнее дело об убийстве школьницы. Выяснилось, что в смерти девушки подозревают экс-полицейских.

В 2010 году в Усть-Таркском районе Новосибирской области пропала 15-летняя школьница. Наталья М. возвращалась с дискотеки, однако до дома не добралась. Долгие годы поисков не давали результатов.

Спустя 13 лет стало известно, что к пропаже подростка могут быть причастны полицейские: один из них еще работает, двое уже уволены.

Одна из версий гласит, что сотрудники правоохранительных органов на тот момент сбили Наталью и спрятали ее труп. Официальных подтверждений этому пока нет.

Во вторник, 1 августа, Центральный суд Новосибирска арестовал троих задержанных.

"Постановлениями Центрального районного суда г. Новосибирска от 1 августа 2023 года Максиму Кудрявцеву, Евгению Бартоломею и Александру Кунцу избраны меры пресечения в виде заключения под стражу до 18 сентября 2023 года. Обвинения предъявлены по следующим статьям Уголовного кодекса РФ: Кудрявцеву М.Б. по ч. 2 ст. 264 (нарушение лицом управляющим транспортным средством правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека), по п.п. «а, д» ч. 2 ст. 126 (похищение человека) и по п.п. «ж, к» ч. 2 ст. 105 (убийство); Бартоломею Е.А. – по п.п. «а, д» ч. 2 ст. 126 и по п.п. «ж, к» ч. 2 ст. 105; Кунцу А.А. – по п.п. «ж, к» ч. 2 ст. 105.", — говорится в сообщении на странице "Судов общей юрисдикции Новосибирской области" во "ВКонтакте".

Напомним, житель Новосибирска, подозреваемый в похищении, рассказал о нападении на жену.