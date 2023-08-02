В Новосибирске центр социального обслуживания начал проводить реабилитацию участников СВО

В Новосибирске после реновации открылся филиал комплексного центра социального обслуживания населения Ленинского района. Ремонт, перепланировка и закупка уникального оборудования расширили возможности центра. Теперь в нём проводят реабилитацию участников специальной военной операции. Результаты реновации центра оценил мэр Анатолий Локоть.

Как отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, раньше филиал в Ленинском районе специализировался только на работе с инвалидами и пожилыми людьми. Теперь там работает новое направление — реабилитация участников специальной военной операции.

«Сейчас мы встречались с ребятами, которые вернулись из зоны боевых действий с ранениями, кому требуется помощь, в том числе и психологическая. Каждому из них назначен индивидуальный курс восстановления, который включает специальные процедуры, упражнения, занятия. Тема особенная. Мы давно готовились к выполнению этих задач, обучали персонал, закупали специализированное оборудование. Некоторые тренажеры, которые здесь установлены, уникальны. Сегодня одновременно проходить курс может 60 человек», — сказал глава города.

Анатолий Локоть также добавил, что реновация позволила расширить спектр услуг, оказываемых филиалом «Комплексный центр социального обслуживания населения Ленинского района» МБУ «ГКЦСОН». Учреждение находится по адресу 1-й переулок Серафимовича, 2. В нём сформирован центр социально-медицинской реабилитации. Филиал включили в число резидентов губернаторского проекта «Реабилитационный сертификат для участников специальной военной операции, получивших ранение».

В рамках программы реновации приобретено высокотехнологичное оборудование. Это позволит вывести работу центра на качественно новый уровень, внедрить новые форматы работы социальных служб, расширить целевую аудиторию и увеличить количество получателей услуг в два раза.

Комплексные центры социального обслуживания работают в каждом районе Новосибирска. Каждый из них планируют обновить поэтапно. Реновацию проведут за счёт средств, высвободившихся в результате реорганизации департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска.

Уже обновлён комплексный центр в Кировском районе, а также три площадки в Ленинском районе. Такие же процессы идут в комплексном центре Октябрьского района — там преобразуются три площадки. На очереди центры в Советском и Первомайском районах.