сегодня
03 августа, 00:55
пробки
1/10
погода
+20°C
курсы валют
usd 92.84 | eur 101.9
сегодня
03 августа, 00:55
пробки
1/10
погода
+20°C
курсы валют
usd 92.84 | eur 101.9
вчера 23:28
общество

В Самаре задержали хозяина катера, который чуть не отрубил ногу маленькой девочке

Freepik, authors: morgan23

Ребенок находится под наблюдением врачей. Ногу удалось сохранить.

Правоохранители задержали 60-летнего жителя Самары, подозреваемого в травмировании 12-летней девочки на реке Сок, сообщает sovainfo.ru.

Известно, что проплывавший вблизи катер, задел ногу девочки гребным винтом. Ребенка доставили в больницу и провели экстренную операцию. Ногу удалось спасти. Состояние маленькой пациентки оценивается как стабильно тяжелое.

Сейчас задержанный допрошен в качестве подозреваемого. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в отношении него в виде заключения под стражу.

Напомним, под Новосибирском 12-летний мальчик чуть не утонул в озере из-за жвачки.

#дети #травма #операция #врач
ОЦЕНИТЬ статью
0

Дарья Бочкун
журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в