В Самаре задержали хозяина катера, который чуть не отрубил ногу маленькой девочке

Ребенок находится под наблюдением врачей. Ногу удалось сохранить.

Правоохранители задержали 60-летнего жителя Самары, подозреваемого в травмировании 12-летней девочки на реке Сок, сообщает sovainfo.ru.

Известно, что проплывавший вблизи катер, задел ногу девочки гребным винтом. Ребенка доставили в больницу и провели экстренную операцию. Ногу удалось спасти. Состояние маленькой пациентки оценивается как стабильно тяжелое.

Сейчас задержанный допрошен в качестве подозреваемого. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в отношении него в виде заключения под стражу.

Напомним, под Новосибирском 12-летний мальчик чуть не утонул в озере из-за жвачки.