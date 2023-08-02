В суде Новосибирска начался процесс по делу экс-депутатов Бойко* и Пироговой

Центральный суд Новосибирска начал рассмотрение дела двух бывших депутатов горсовета Хельги Пироговой и Сергея Бойко*.

В Новосибирске суд рассматривает иски двух бывших депутатов горсовета Сергея Бойко* и Хельги Пироговой, которые покинули Россию. Экс-народный избранник Бойко признан иностранным агентом. Об этом сообщило издание "Коммерсант".

По данным издания, уехавшие за рубеж экс-депутаты обратились в суд с требованием признать незаконным лишение их мандатов 28 июня. Решение о прекращении депутатских полномочий совет принял на основании представления прокуратуры.

В надзорном органе указали, что Пирогова и Бойко* не предоставили должным образом сведения о своих доходах за 2022 год. При этом сами эмигрировавшие экс-депутаты настаивают, что своевременно предоставили необходимые данные.

Как ранее писал Сиб.фм, Сергей Бoйко* в конце марта этого года был признан иноагентом. Ранее председатель горсовета Новосибирска Дмитрий Асанцев комментировал уже изданию Сиб.фм, что этот статус не является основанием для лишения мандата оппозиционного депутата. А вот полугодовое отсутствие Сергея Бoйко* на сессиях – это уже повод для его исключения из городского парламента.

*Сергей Бoйко признан иноагентом Минюстом РФ 31 марта 2023 года.