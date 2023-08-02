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вчера 23:48
общество

Врач Чернышова предупредила о риске заработать диабет из-за недосыпа

Freepik, authors: Natalia Shabasheva

В первую очередь в зоне риска находятся те, у кого есть генетическая предрасположенность к заболеванию.

Врач-терапевт Надежда Чернышова предупредила, что из-за недостатка сна организм человека становится более уязвимым, а значит повышается риск развития диабета, пишет RuNews24.ru со ссылкой на «Москву24».

Специалист подчеркнула, что диабет чаще всего появляется у тех, кто имеет генетическую предрасположенность к данному заболеванию.

Вдобавок недосток сна может негативно отразиться на иммунитете человека, делая его более подверженным к простудным заболеваниям, отметила врач.

Напомним, терапевт Хухрев назвал смертельные болезни, которые можно заработать на даче.

#врач #Заболевание #сахарный диабет
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Дарья Бочкун
журналист

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