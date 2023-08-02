Жители Новосибирска сфотографировали суперлуние 2 августа

В Новосибирске жители запечатлели суперлуние в ночь на 2 августа.

Суперлуние в ночь с 1 на 2 августа увидели жители Новосибирска в небе над городом. Впечатляющие кадры спутника Земли опубликованы в тг-канале "Новосибирск с огоньком".

На снимкам Луна выглядит необычно крупной, с красноватым оттенком.

"Как в фильмах ужасов!", "Гигантская", "Реально суперлуние", — отреагировали на увиденное новосибирцы.

При этом некоторые комментаторы пожаловались, что не смогли наблюдать астрономическое явление из-за плотной застройки.

"А из нашего окна только другая высотка видна", — посетовали горожане.

Суперлунием называется явление, когда Луна максимально приближается к Земле.

Ранее, 5 июля, жители Новосибирска уже любовались Луной невероятных размеров. "Кровавую луну" горожане фотографировали несколько дней подряд.