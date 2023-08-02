Жителя Новосибирска приговорили к трём годам колонии за призывы к терактам

Новосибирец оставлял негативные комментарии в социальных сетях.

Суд в Новосибирске приговорил к трём годам колонии общего режима жителя города за призывы к террористическим актам. Об этом в среду сообщили в УФСБ России по Новосибирской области.

Как уточнили в ведомстве, мужчина публиковал комментарии в социальных сетях.

«Житель г. Новосибирска гражданин Российской Федерации Тахир Арсланов с апреля по сентябрь 2022 года со своей персональной страницы в социальной сети «ВКонтакте» под именем вымышленного пользователя размещал в публичных сообществах и группах негативные комментарии с призывами к активным действиям против действующего государственного строя», — сказано в заявлении.

В отношении осуждённого были возбуждены уголовные дела по трём статьям УК, среди которых ч.2 ст.280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использование сети интернет), ч.3 ст.212 УК РФ (призывы к массовым беспорядкам) и ч.2 ст.205.2 УК РФ (публичные призывы к террористической деятельности).

Напомним, в июле под Новосибирском арестовали поджигателя бердского военкомата.