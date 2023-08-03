Под Новосибирском накрыли очередное подпольное казино

В городе Обь Новосибирской области полицейские закрыли подпольное круглосуточное казино

В городе Обь Новосибирской области сотрудники правоохранительных органов прикрыли очередное подпольное казино, которое работало в круглосуточном режиме. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

Операцию совестно с полицейскими проводили сотрудники региональной прокуратуры и СУ СКР по Новосибирской области.

Нелегальное казино находилось на первом этаже жилого дома, но было строго засекречено. Информация о нем распространялась только в узком кругу заинтересованных лиц. Само помещение было оборудовано камерами видеонаблюдения, а внутри всегда дежурили администраторы. Расчет производился строго наличными.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции обнаружили и изъяли 9 системных блоков, 2 мобильных телефона, 4 сим-карты и более 64 тыс. рублей. Задержана 20-летняя девушка, которая выполняла функции администратора игрового зала.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ. Ведется следствие.

Напомним, ранее "Сиб.фм" писал, что в Новосибирске будут судить двух 32-летних женщин за организацию сети подпольных казино.