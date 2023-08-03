Аграрии Новосибирской области получат 6 млрд рублей в качестве поддержки

В Новосибирской области на поддержку аграриев выделят миллиарды рублей

В Новосибирской области на поддержку АПК в 2023 году выделят 6 млрд. рублей. Об этом сообщил глава региона Андрей Травников. Причем большая часть суммы — 4 млрд. рублей, будет выделана из регионального бюджета, а еще 2 млрд. рублей — из федерального. Это будет рекордная сумма для поддержке сельхозпроизводителей, и власти региона уверяют, что в дальнейшем не станут сокращать финансирование.

По словам главы области, не смотря на засушливое лето, сельхозтоваропроизводителям нельзя отступать от поставленных задач. Необходимо сохранить объемы производства в растениеводстве, овощеводстве, животноводстве и производстве молока, а также решать задачи по импортозамещению и импортоопережению.

Напомним, ранее "Сиб.фм" писал, что новосибирские аграрии перевыполнили план посевной, несмотря на погодные трудности.