Близится время Антихриста: вскрылось жуткое пророчество старца Зосима о всемирных предательствах

Найдены пророчества священника Зосима, которые сбываются в 2023 году.

Зосима Сокур родился в 1944 году в украинском селе Косолманка. В 20 веке информации о Зосиме было не много, но те, кто был знаком с ним лично, говорили, что он обладал пророческим даром. Люди со всей страны приезжали к нему за благословением в Николо-Васильевскую обитель.



Пророк был известен по всему миру от Иерусалима до Москвы. Он не только помогал каждому нуждающемуся, но и кардинально менял судьбы людей. Чтобы помочь как можно большему количеству людей решить их проблемы, священник ездил по городам. А его улыбчивость, доброта и открытость никого не оставляли равнодушным.

Хоть он и ушел из жизни в 2002 году, он все равно остался в памяти людей, как очень важный человек, который оставил множество наставлений на будущее. И в народе уверены, что к ним действительно следует прислушиваться.



На сегодняшний день сохранилась книга, в которой записаны все его пророчества. Самый большой интерес представляют три всемирных предательства, которые, по словам Зосимы, произойдут в будущем. Но по количеству совпадений, это будущее могло наступить уже сейчас.

Про конфликты

“Гнев Божий — войны — приближается стремительно, и никуда мы не денемся. Как бы мы ни кричали о мире, как бы и то и другое... Мы сами уже гнев Божий приближаем. На наши главы упадет эта огненная чаша гнева Божия, беда будет”.

Про раскол церквей

"Какое попущение будет! Будет та же самая Гефсимания, повторится и у нас в скором времени, она уже готовится. Предательство Церкви, предательство Родины, предательство всего святого. Хохлы западенцы как закрутят — завертят против веры святой православной".

О наступлении времени антихриста

"Время антихриста близко. Мы чувствуем, как беззаконие усиливается в мире, Евангелие — Слово Божие — скоротечно проповедуется во всем мире, и люди отходят от Церкви. Они во зле, в гордыне пребывают, в своем "я" сектантском, заблуждаясь сами и людей обманывая, на путь лжи наставляя".

О борьбе церкви с антихристом

"Будет стоять монашество войском против него до скончания века. Сколько еще преподобных мучеников будет монахов, сколько еще подвижников иноков будут, которые мужественно встанут, когда все поклонятся антихристу.

Мы стоим в храме Божием, и нам Господь кое-кому уготовил уже венец мученичества. И нам кое-кому придется и страдать, и кровь пролить, и невинные тяжкие страдания — Голгофу пройти, чтобы через это, очистившись от грехов, дойти до Небесного Царствия, до вечности дойти.

Самое страшное будет для антихриста — это монашество и монашеская одежда. Бояться будет этого апостольника и мантии монашеской антихрист. Хоть и будет мучить монахов крепко, но победить их не сможет".

О Русском духе и его сопротивлении

"Так что дух Руси могучий, непобедимый всегда... Медведь-то русский спит-спит, терпит-терпит, но уж как проснется, как в лапу мохнатую эту дубину возьмет, как раскрутится, то и вся масонская Европа полетит тогда от этой дубины настоящей, русской, святой.

И сейчас, в наше время, колотня с Киева вся начинается. И оттуда покатится эта колотня по всей земле Русской, не минует ни Россию, ничего, кругом будет беснование. Но Россия устоит, и там будет очень благодать большая, даже силы ада, антихриста, не одолеют Русской Православной Церкви".