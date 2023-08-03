Череда страшных событий: астрологи Светлана Драган и Абигья Ананд дали прогноз для России на 2024 год

Даже без астропрогнозов очевидно, что мир изменился и прежним уже не станет. Российские и зарубежные астрологи лишь констатируют факт – центром глобальных перемен была, есть и будет наша страна. Портал «Сиб.фм» публикует подробности ближайшего будущего России и мира в целом.

Так исторически сложилось, что наша страна время от времени становится площадкой для мировых трансформаций, но факты прошлых подобных периодов Отечественной истории показывают, что все вызовы (военные, политические, экономические или социальные) являются сугубо оздоровительными для Российского государства, уверена астролог Светлана Драган. По её мнению, в текущем периоде мировой истории, как, впрочем, и в более ранних подобных отрезках времени, уровень прессинга России станет слишком велик и потребует принятия сложных и неординарных решений от правительственных кругов РФ.

По словам эксперта Драган, осенью 2024 года в нашей стране изменяться старые технологии (их заменят новыми и более прогрессивными), поднимется тема воздуха (он станет новым ресурсом) и других способов финансовых взаимоотношений, а «проект Украина закроется в том виде, в котором он был, уже к весне 2024 года». Всё это станет толчком для стремительного оздоравливания всей мировой обстановки, уверена Светлана.

На фоне утешительных расчётов отечественного звездочёта, предсказания молодого индуса относительно нашей страны, звучат менее позитивно. Расположение небесных тел ближнего Космоса, по которому Абигья Ананд просчитывает даты важнейших мировых событий, показали ему, что и в текущем 2023-м, и в следующем 2024-м годах по всему миру будут греметь землетрясения – они разрушат большое количество крупных городов мира. по словам юного астролога, засуха нынешнего лета с новой силой повторится в грядущем году и станет причиной нехватки воды и еды. Голод, последовавший за этими природными катаклизмами, смогут преодолеть лишь развитые страны, а Россия окажется единственной страной, ресурсов которой хватит с лихвой и для своего населения, и для жителей других территорий.

Кроме того, Ананд уверен, что нарастающие тенденции экономического кризиса, заложенные в текущем году, выльются в настоящее экономическое истощение многих стран мира в 2024 году. И тут исключением станет наша страна, которая к 2024 году испытает значительный подъём своей экономики.

Именно в тот период, по словам индийского астролога, между Россией и Украиной будут заключаться первые договоренности, в ходе которых будут достигнуты первые шаги к урегулированию ситуации в ходе СВО. Однако ситуация внутри Незалежной в 2024 году будет плачевной — начнутся массовые митинги и волнения среди местного населения. Они продлятся с осени 2024 до февраля 2025 года.