Число жертв крушения вертолёта Ми-8 в Алтайском крае увеличилось до 6

В Алтайском крае разбился вертолёт с 16 пассажирами.

В районе села Тюнгур в Республике Алтай разбился вертолёт Ми-8 с 16 туристами. По последним данным, число погибших увеличилось до 6 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения Алтайского края.

Причиной крушения, по предварительным данным, стала ошибка пилотов во время посадки. Вертолёт Ми-8 потерпел крушение, задев линию электропередачи.

9 человек получили травмы, шестеро погибли.

Очевидцы утверждают, что судно зацепило провода при посадке, рухнуло на землю и загорелось.

Ранее Сиб.фм публиковал полный список туристов, которые были на борту вертолёта. Среди них — три члена экипажа и 13 туристов: 12 россиян и один белорус.

Также стала известна компания, владеющая рухнувшим на Алтае вертолетом Ми-8. В зависимости от дальности и популярности маршрута цены на её услуги колеблются от 12 до 56 тысяч рублей, а на сайте компания обещает «полную безопасность пассажиров с момента взлёта до приземления».

«Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. Горно-Алтайский транспортный прокурор выехал на место происшествия. Транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов», — сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.