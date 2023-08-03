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общество

Диетолог Круглова назвала скрытую опасность злоупотребления кофе летом

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Употребление большого количества кофе в жару опасно обезвоживанием организма.

Врач-диетолог, член Национального общества диетологов Наталья Круглова посоветовала отказаться от злоупотрбления напитками с высоким содержанием кофеина, так как они миогут вызвать обезвоживание, пишет RT.

«Стоит включать напитки, которые будут восполнять водный баланс: обычная вода, минеральная — в ней будут содержаться дополнительные микроэлементы», — объяснила специалист.

Кроме того, Круглова рекомендует добавить в рацион овощи и не забывать про источники белковой пищи.

«Это могут быть молочные продукты, рыба, птица. В этот период лучше откажитесь от жирного мяса и колбасных изделий. Помните про регулярные приёмы пищи», — резюмировала она.

Напомним, диетолог Артемьева рассказала о жутких симптомах истощения организма.

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Дарья Бочкун
журналист

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