Губернатор Андрей Травников: Государственная поддержка аграрного комплекса региона сохранится на высоком уровне

Приветствуя участников межрегионального мероприятия «День поля Новосибирской области-2023», глава региона подчеркнул значимость события для развития всего аграрного комплекса.

Андрей Травников выразил уверенность в успехе отрасли: «День поля становится мощным деловым мероприятием, здесь обсуждаются и демонстрируются все аспекты сельского хозяйства и переработки. Благодаря своему масштабу он одновременно становится и праздником, и местом для встреч.

Понимаю, что тяжёлый, засушливый год. Но задачи, которые мы перед собой поставили несколько лет назад, не меняются: сохранение объёмов производства в растениеводстве, животноводстве, молочной отрасли, повышение общей эффективности, особый акцент на молочное животноводство и на овощи открытого грунта. А также – импортозамещение, а в некоторых направлениях и импортоопережение. Темпы мы сбавлять не намерены. Успех будет за нами, урожай будет за нами, и победа будет за нами!

Заслуженным представителям аграрной сферы региона Андрей Травников вручил Почётные грамоты и Благодарности Губернатора. Со словами приветствия к аграриям обратился также Председатель Законодательного Собрания региона Андрей Шимкив.

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Роман Некрасов отметил лидерские позиции новосибирских аграриев в Сибири, большое значение их труда для развития сельскохозяйственного производства страны: «Новосибирская область – это лидер аграрного комплекса Сибирского федерального округа, очень важный и значимый игрок на российском поле. И в этой связи Министерство очень заинтересовано в том, чтобы у новосибирских аграриев всё было хорошо».

Главе региона представили выставку сельскохозяйственной техники, племенных животных, экспозиции компаний, работающих в аграрной сфере. Также Губернатор принял участие в пленарном заседании «Технологический суверенитет в АПК Новосибирской области».

Андрей Травников подчеркнул: «Правительство региона при поддержке депутатов Законодательного Собрания действует, исходя из долгосрочных трендов по развитию сельскохозяйственного машиностроения в Новосибирской области и господдержке местных товаропроизводителей. В прошлом году аграриям была оказана дополнительная поддержка в связи с ситуацией по зерну, в этом году заработала такая мера, как компенсация затрат на поставку кормов в связи с засухой. Безусловно, в сложной ситуации такая помощь с нашей стороны будет оказываться и в последующие годы. Но это скорее исключение, чем правило. Несколько лет назад мы приняли решение по поддержке, стимулированию повышения эффективности, применению новых технологий. И мы от этого не откажемся. Новосибирская область имеет все возможности достойно поддерживать агропромышленный комплекс. Объём поддержки из федерального и областного бюджета в этом году достигнет рекордных 6 миллиардов рублей, почти 4 миллиарда – это средства областного бюджета. И мы не намерены в последующие годы снижать эту планку», – подтвердил Андрей Травников.

Так, Правительством региона внесены изменения в госпрограмму «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области», предусматривающие компенсацию 70% затрат на приобретение инновационной продукции от резидентов СиббиоНОЦ, а также исключение отдельных требований к производителям сельхозтехники. Нововведения позволят предоставлять субсидии агропредприятиям при приобретении ими сельскохозяйственной техники и оборудования, произведенной на отечественных предприятиях, в том числе зарегистрированных в Новосибирской области.

В 2023 году на Дне поля работают свыше 100 компаний-участников, в том числе 8 местных производителей техники. Впервые в состав выставки включена демонстрация племенных животных, представлен беспилотный трактор «Ростсельмаш».