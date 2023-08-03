Инфекционист Тимаков назвал верный признак ослабленного иммунитета у детей

При ослабленном иммунитете дети начинают болеть раз за разом.

Кандидат медицинских наук, главный врач медицинского центра «Лидер-медицина», врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков рассказал изданию Pravda.Ru,что при сниженном иммунитете, дети начинают постоянно и повторно болеть.

«О снижении иммунитета говорит частота заболеваний, тяжесть заболеваний, длительность заболеваний и неадекватный иммунный ответ ребёнка на перенесенную инфекцию», — добавил специалист.

По словам Тимакова, укрепить иммунитет может активный и здоровый образ жизни.

«Соответственно, сон, движение, питание — тогда будет нормальный хороший иммунитет. Правильный режим дня, распорядок дня. Тренировка иммунитета и подготовка его к стрессовым факторам», — резюмировал инфекционист.

Напомним, главный инфекционист НСО Позднякова объяснила смертность от энцефалита.