Квартиры или жилищные сертификаты получат 536 детей-сирот из Новосибирской области

В 2023 году 536 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получат квартиры или жилищные сертификаты – в три раза больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть в ходе онлайн-встречи с журналистами.

Как подчеркнул глава города, в 2023 году для решения жилищного вопроса детей-сирот Правительство региона выделено выделило более двух миллиардов рублей. На эту сумму планировалось приобрести 204 квартиры и оформить 303 сертификата для 507 детей-сирот, нуждающихся в жилье.

«Важно, что план был реализован уже в первом полугодии, причем удалось приобрести на 29 квартир больше, чем планировалось. Итого приобретено 233 квартиры (221 квартира на территории города Новосибирска и 12 – на территории Новосибирского района, около улицы Краузе). Ещё 303 льготника получили социальную выплату в виде жилищного сертификата», — отметил Анатолий Локоть.

Так, в 2023 году будет решён жилищный вопрос 536 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2022 году жильём обеспечили 166 новосибирцев – на эти цели было выделено 490 миллионов рублей.

В Новосибирске реализовывать право на получение благоустроенного жилья детям-сиротам помогают специалисты департамента по социальной политике мэрии. Проводится постоянный мониторинг, консультирование и практическая помощь по подбору жилых помещений и оформлению документов, юридические консультации по использованию жилищных сертификатов. Сейчас в очереди на жильё – 2 682 человека.

Как добавил мэр Анатолий Локоть, при выделении дополнительных средств из областного бюджета во втором полугодии работа по обеспечению детей-сирот жильём будет продолжена.