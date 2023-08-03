Мэр Новосибирска Анатолий Локоть не пользуется «Айфоном»

Глава Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что не пользуется на работе продукцией марки Apple

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что сотрудники городской администрации пользуются действующей в стране нормативной базой и выполняют команды со стороны государства. По этой причине градоначальник не пользуется телефонами марки Apple. Об этом он заявил 3 августа во время очередной пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов.

Интерес СМИ к этой теме был вызван тем, что ранее пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков сказал, что сотрудникам Кремля запрещено пользоваться на работе продукцией американской компании Apple. Аналогичный запрет с 17 июля начал действовать и в отношении сотрудников Минпромторга РФ.

По информации "Коммерсанта" причиной запрета могла стать угроза взлома или шпионажа.

Напомним, ранее "Сиб.фм" писал, что Анатолий Локоть высказался об уходе самокатов Urent из Новосибирска.